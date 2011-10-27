У Луцьку вимагають поставити пам'ятник Бандері

Під стінами Луцької міської ради близько 50 представників націоналістичних організацій провели мітинг з вимогою розпочати будівництво пам’ятника Степану Бандері.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу взяли участь активісти ВО «Свобода», «НацАльянсу» та інших організацій. Вони тримали плакати з написами: «Пам’ятнику Степану Бандері бути», «Степан Бандера – почесний громадянин Луцька», «Вимагаємо визнати ОУН-УПА! Присвоїти Бандері звання Героя», «Бандера – Герой України», «Героям УПА слава – українцям сильну державу» та інші.

За словами присутніх, на будівництво пам’ятника Степану Бандері Луцька міська рада нещодавно виділила 150 тис. грн., і ще понад 20 тис. грн. було зібрано жителями Луцька.