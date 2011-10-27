В Україні встановлено музичну премію YUNA.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомили генеральний продюсер премії Павло ШИЛЬКО і власник компанії ISTIL Group Мохаммад ЗАХУР.

"Україна перемогла на "Євробаченні" раніше, ніж Росія, двічі займала друге місце в цьому конкурсі. Якщо подивитися на шоу-бізнес, то його 80% контролюється українськими артистами, співаками, але, на жаль, в країні, яка визнана співаючою, дотепер не було жодної музичної премії", - сказав М.ЗАХУР.

У свою чергу П.ШИЛЬКО додав, що цього року премія вручатиметься вперше, а оцінюватимуться роботи, створені за останні 20 років. "Потім ця премія вручатиметься щорічно", - уточнив він.

За їхніми словами, премія YUNA вручатиметься в декількох категоріях: кращий виконавець, краща виконавиця, краща група, кращий альбом, краща пісня, кращий композитор, кращий автор слів, кращий відеокліп, кращий концерт.

До складу журі премії будуть включені люди, які не створюють музику, проте професіонально її використовують у своїй діяльності не менше 5 років: програмні директори, музичні редактори, теле- і радіомовлення, музичні оглядачі і критики.

Крім того, до складу журі буде залучено групу іноземних експертів, які визначатимуть переможців у категоріях "Краща пісня", "Кращий відеокліп", "Краще концертне шоу".

"Чесність підрахунку голосів у премії YUNA підтверджуватиметься аудиторською компанією Deloite, яка упродовж багатьох років є зразком професіоналізму і якості, і яка не один рік є аудиторською компанією церемонії вручення нагород Греммі", - наголосив П.ШИЛЬКО.