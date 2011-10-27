Наступного року в Києві чекають Мадонну

Королева поп-музики Мадонна готується оголосити про нове світове турне. Концерти заплановані на 2012 рік. Точний маршрут співачки стане відомий ближче до весни, на яку запланований вихід її нового альбому. Промоутери, опитані журналом Weekly.ua, чекають появи зірки в рамках наступного туру і в Києві. Концерт, можливо, відбудеться на реконструйованому стадіоні «Олімпійський».

У Universal Music Group повідомляють, що назви у нової пластинки Мадонни поки немає. Одна з найперспективніших пісень називатиметься Trust.

За даними Weekly.ua, українські промоутери також ведуть переговори з іншими закордонними зірками першої величини. Так в 2012 році в Києві заплановані концерти Джорджа Майкла, груп Guns’n’Roses, Aerosmith, Coldplay. Нагадаємо, що цього року українську столицю відвідали: Брітні Спірс, Стінг, Карлос Сантана, Ріанна, Muse, Мобі, Hurts, Jamiroquai, Korn.