У «Парку Київська Русь» пройде програма «Вольниця»

У «Парку Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 29-30 жовтня пройде культурно-розважальна програма «Вольниця».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, спеціально для цієї програми театр зібрав з фестивального сезону цього року всі найкращі ігри, забави, інтерактиви та конкурси з глядачами в єдине театральне дійство.

«Так, гості Парку зможуть взяти участь в різноманітних заходах - від дитячих конкурсів до реаліті-шоу «Випробування влади», - розповів режисер дійства Олександр АНДРІЄНКО.

Крім того, на відвідувачів чекають спортивні квести, виступ кінного театру «Парку Київська Русь», історичні інтерактиви, майстер-клас з володіння середньовічною зброєю і багато іншого.

Офіційний партнер заходу – Всеукраїнський банк розвитку. Парк відкривається для гостей з 10-ї год. ранку.

Театралізована вистава Театру «Парку Київська Русь» розпочнеться: в суботу та неділю о 12.00 і завершитися о 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-класи працюють в Парку з 10.00 до 17.00 (субота, неділя).

Відправлення маршрутним автобусом від станції м. Видубичі (зупинка знаходиться біля супермаркету ”Фуршет”). Інтервал руху у «Парк Київська Русь»: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.