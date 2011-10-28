У Польщі відновили пошук ще живих поплічників нацистів

У Польщі відновлено розслідування злочинів, скоєних у нацистському таборі знищення Освенцим (Аушвіц-Біркенау) під час Другої світової війни, повідомляє Радіо Свобода.

Розслідування проводить краківське відділення Інституту національної пам`яті, створеного для вивчення діяльності органів держбезпеки соціалістичної Польщі, Третього Рейху і СРСР.

Мета нового розслідування - знайти всіх залишилися в живих співробітників Освенцима. Чи будуть проводитися аналогічні пошуки колишніх співробітників інших таборів смерті, розташованих на території Польщі - Треблінки, Собібора, Хелмно - поки неясно.

Більшість працівників таборів смерті були засуджені в Польщі відразу після війни, проте в 1956 році у зв`язку з амністією суди над ними були припинені. Розслідування щодо Освенцима велися і в шістдесяті роки, але були закриті у зв`язку з неможливістю роботи з живуть за кордоном свідками і звинуваченими.

За п`ять років існування табору смерті Освенцим в ньому були знищені понад мільйон людей, в основному - євреї.