Надя Мейхер вдруге йде з "ВІА Гри" у декрет

Ще минулої весни заговорили про новий роман Надії ГРАНОВСЬКОЇ-МЕЙХЕР з групи "ВІА Гра". Обранцем красуні став відомий бізнесмен, генеральний директор фірми з продажу жіночого одягу Михайло УРЖУМЦЕВ. І от з`ясувалося, що Надя готується вдруге стати мамою.

Заради дитини Грановській доведеться залишити кар`єру: як повідомила подруга співачки, вона покидає "ВІА Гру". Сама співачка ніколи не коментувала своє особисте життя і зараз не хоче робити виняток.

Тим часом продюсер "ВІА Гри" Костянтин МЕЛАДЗЕ вже знайшов їй заміну. І навіть вже відзняв нове відео з новоспеченою солісткою дівочого тріо.

За інформацією, на місце Надії прийшла 19-річна Катерина ГУДАЄВА. Дівчина була відома в Україні як учасниця групи "Гарячий шоколад". Катя тепер наймолодша учасниця групи. Як відомо, Альбіні ДЖАНАБАЄВІЙ 32 роки, а Єві БУШМІНІЙ - 22.

TCH