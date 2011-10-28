У Києві покажуть шедевр українського німого кіно

28 жовтня, у рамках кінофестивалю Молодість, відбудеться показ відреставрованої класики українського німого кіно - фільму Георгія Стабового Два дні (1927) у супроводі камерного симфонічного оркестру Kyiv Classic Orchestra.

Два дні (1927, Україна) - один із шедеврів українського німого кінематографу, перша українська стрічка, що отримала міжнародне визнання і побувала у міжнародному комерційному прокаті, у тому числі у США.

Фільм був озвучений в 1932 році: музику до звукової версії фільму написав Борис Лятошинський. Новий музичний супровід стрічки, який оркестр наживо виконає під час показу, на замовлення фестивалю Німі ночі, в 2011 році створив Юрій МИХАЛЬЧУК.

Цифрова реставрація Двох днів здійснена у рамках програми з відновлення української кінокласики Національною кіностудією художніх фільмів ім. Олександра Довженка.

Показ відбудеться о 18:30 в Національному культурно-мистецькому та музейному комплексі Мистецький Арсенал.

Корреспондент.net