Телемарафон 5 каналу потрапив до Книги рекордів Гіннеса

Сьогодні «5 канал» отримав від Книги рекордів Гіннеса офіційне підтвердження реєстрації рекорду та Сертифікат рекордсмена.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «5 каналу».

Ведучі «5 каналу» Тетяна ДАНИЛЕНКО та Павло КУЖЕЄВ першими у світі провели безпрецедентний телевізійний прямий ефір у форматі ток-шоу загальним хронометражем 52 години.

Телемарафон «Українська незалежність» тривав з 23 по 25 серпня 2011 року і був присвячений 20-й річниці Незалежності України.

«Імідж України створюють особистості та події світового масштабу: музика – Руслана ЛИЖИЧКО, спорт – Яна КЛОЧКОВА та брати КЛИЧКО, Евро-2012. Відтепер Україні належить і світовий рекорд у галузі телебачення, який встановив Перший. Український. Інформаційний «5 канал» - наголошує прес-служба телеканалу.