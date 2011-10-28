8 листопада відбудеться концерт Елтона Джона

8 листопада в київському Палаці спорту відбудеться єдиний концерт британського співака і композитора сера Елтона ДЖОНА.

Це вже третій візит музиканта в Україну - у червні 2007 року на запрошення Фонду Олени ПІНЧУК "АнтиСНІД" Елтон ДЖОНА відіграв безкоштовний благодійний концерт на головній площі Києва, Майдані Незалежності, а в 2008 році - виступив у Криму, на дні народження екс-президента Леоніда КУЧМИ.

Разом з Джоном в Україну прибуде близько 30 осіб технічного супроводу.

Співак, композитор і піаніст Елтон ДЖОН за свою майже 40-річну кар`єру він продав понад 250 млн платівок; 54 його сингли входили в британський Топ-40, у списку найвидатніших виконавців за версією журналу Rolling Stone музикант посів 49 місце. Введений в Зал слави рок-н-ролу в 1994 році, до він досі залишається одним з найуспішніших поп-виконавців Великої Британії і в усьому світі.

У 2010 році вийшов спільний альбом Джона з Леоном РАССЕЛЛОМ The Union, одна з пісень з якого номінувалася на Греммі. У лютому 2011 року вийшов саундтрек до мультфільму "Гномео і Джульєтта", основна частина якого складалася з його пісень.

Елтон ДЖОН є п`ятикратним лауреатом премії Греммі (1986, 1991, 1994, 1997, 2000). У 1995 став кавалером Ордена Британської Імперії. 24 лютого 1998 королева Єлизавета II посвятила співака в лицарі і дарувала йому титул "сер".

Співак відомий також як громадський діяч, зокрема, на терені розпочатої ним наприкінці 1980-х боротьби проти епідемії СНІДу.

В Україну Елтон ДЖОН прибуде з Литви. Наступний концерт співака відбудеться в столиці Словенії Любляні 12 листопада. Організатором концерту в Україні є компанія "BonapArt"

Українські Новини