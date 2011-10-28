Біографію Стіва Джобса видадуть українською

Українське видавництво "Брайт Стар Паблішинг" отримало контракт на переклад книги "Steve Jobs". Перекладати книгу будуть тернопільські перекладачі Олеся КРАВЧУК і Любомир КРУПНИЦЬКИЙ. Новину про підготовку книги до друку підтвердив директор видавництва Дмитро КИРИЛЕНКО.

"Збираємося видати книгу через 3-4 тижні. З ціною поки не визначилися, але видання коштуватиме дешевше, ніж російськомовний варіант", - каже Дмитро.

Книга Уолтера АЙЗЕКСОНА "Стів Джобс" вийшла 24 жовтня в американському видавництві Simon & Schuster. Уолтер писав книгу за участі самого Джобса. За час підготовки книги він узяв близько сорока інтерв`ю у Джобса і опитав більше 100 людей із його оточення: родичів, колег, друзів, конкурентів. У США книга коштує 17,5 доларів. Через три дні після виходу книга увійшла в рейтинг найбільш продаваних у книжковому магазині Amazon.com.

"Якщо книга продаватиметься так добре й надалі, біографія Стіва Джобса стане найпопулярнішою книгою 2011 року, - каже представник Amazon Брітані ТЮРНЕР. - Зараз паперова версія книги продається краще за електронну".



Gazeta.ua