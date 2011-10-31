41-й кінофестиваль «Молодість» назвав переможців

У неділю 41-й Міжнародний кінофестиваль «Молодість» назвав переможців. Церемонія відбулася в столичному кінотеатрі «Київ». А фільмом-закриттям стала стрічка російського режисера Олексія Звягінцева «Олена». Про це пише "Дело".

Гран-прі і 10 тисяч доларів отримав фільм «Дихання» австрійського режисера Карла Марковіца.

Нагороди повнометражним фільмам

Кращим повнометражним дебютом Велике жюрі фестивалю, яке цього року очолила українська письменниця Оксана Забужко, визнало аргентинсько-іспанську стрічку "Акції" режисера з Аргентини Пабло Джорджеллі. Йому ж дістався і сертифікат на 2,5 тисячі доларів.

А диплом спеціальної згадки жюрі в категорії повнометражні фільми отримала стрічка "Кімната самовбивць" поляка Яна Комаса. Цей фільм у Польщі вже став справжнім хітом. Там його подивилися 700 тисяч глядачів.

Студентські фільми-переможці

Кращими студентськими фільмами визнано відразу два - "Мотузок і кров" режисера з Польщі Куби Чекая і фільм аргентинця Ігнасіо Чанетона "Корал". Режисерам вручені грошові призи в розмірі по 1,25 тисячі доларів.

А так само в категорії студентський фільм нагороду отримала анімаційна стрічка «Галерея» польського режисера Роберта Проха. І спеціальної згадки жюрі заслужив документальний фільм "Опівночі" чеського режисера Клари Тасовської.

Лідери короткого метра

Серед короткометражок перемогу присудили фільму «Втеча» іспанського режисера Віктора Коррейя. І ще Велике жюрі відзначило анімаційний фільм режисера з Швейцарії "Дівчина і мисливець".

Переможцями "Української панорами" стали фільм "Глухота" Мирослава Слабошпицького і "Хворісукалюди" режисера Юрія Речинського.

Перший диплом Національного конкурсу короткого метра "Українська панорама" дістався режисерові фільму "Крос" Марині Вроді за органічність стилізації.

Приз глядацьких симпатій

Приз глядацьких симпатій отримала робота відомого французького режисера провокатора Тома Кайе за фільм "Париж-Шанхай".

Своїх призерів назвали паралельні жюрі, що працюють на фестивалі.

Жюрі Міжнародної федерації кіноклубів (FССI) віддало приз «Дон Кіхот» фільму «Молитва» данського режисера Еми Бальказар і фільму "Корал" Ігнасіо Чанетона (Аргентина) . Спеціальну нагороду жюрі одержав фільм «Фактор Феліні» українського режисера Мирослави Хорошун – за цікавий підхід до проблем творчої особистості.

Жюрі Міжнародної федерації кінопреси (FIPRESCI) присудила приз фільму «Дихання» (режисера Карла Марковіц).

Спеціальні дипломи

Спеціальними дипломами дирекції кінофестивалю відзначено Олексія Мінька, виконавця головної ролі у фільмі "Рок-н-болл" українського режисера Дмитра Приходька.

Ще один диплом дістався росіянці Наталії Пятігіній за стрічку "Поза грою".