Обама запросив до Білого дому «вампірів і відьом»

«Вампіри, відьми, привиди, зомбі й інша нечисть» проникли в суботу ввечері на територію Білого дому, що пильно охороняється, і вешталися Північною галявиною, "полюючи на жертв".

А навколо, незважаючи на холодну дощову погоду, бігали сотні дітей у карнавальних костюмах. Серед інших персонажів, яких можна було помітити, - Бетмен, Гаррі Поттер і пірат Джек Спароу.

Перша пара Америки щороку відзначає улюблене свято місцевих дітлахів - "свято нечистої сили" - Хелоуїн.

Цього разу були запрошені школярі кількох навчальних закладів столиці і сусідніх штатів Вірджинія і Меріленд. На самому будинку Білого дому, на деревах і кущах розвісили павутину, маски, скелети й інші атрибути свята. Тут же можна побачити величезні брикети соломи і гарбузи різних розмірів, які є символами свята. Відповідний «страшний» фон створював військовий оркестр.

Щойно в дверях з’явилися Барак Обама з дружиною Мішель, до них відразу ж вишикувалася черга. Президент щедро обдаровував дітей цукерками, печивом і сухофруктами. З деякими фотографувався, вітав з Хелоуїном і жартував. "Давайте роздамо трохи солодощів, - сказав президент. - Я знаю, на вулиці трохи прохолодно. У вас все в порядку?"

Потім школярів змінили діти з сімей американських військовослужбовців. Все повторилося з тією лише різницею, що Обама ще і дякував їх батькам за службу батьківщині. Військових також запросили пройти всередину Білого дому.

Вважається, що в Америку Хелоуїн завезли іммігранти з Ірландії, де коріння цього свята сягає глибини століть.

В його основі лежить язичницьке повір`я про те, що в цю ніч душі померлих повертаються додому збирати у живих пожертвування - як правило, їжу.

У США Хелоуїн - улюблене свято дітлахів - святкують 31 жовтня. За традицією діти в цей день ходять навколишніми будинками "лякати" жителів і вимагати "відступних" – зазвичай, цукерок.

ICTV