Траволта і Де Ніро вперше зіграють разом

Джон Траволта і Роберт Де Ніро вперше зіграють разом - ці актори виконають головні ролі в бойовику "Сезон убивств" (Killing Season), повідомляє Collider. Режисером цього фільму стане Марк Стівен Джонсон, автор "Гонщика-примари" і "Шибайголови".

Сюжет фільму розгортається в США - ветеран бойових дій (Де Ніро) який живе сам-один в американській глибинці, знайомиться з європейцем, який випадково заходить до нього (Траволта). Протягом фільму з`ясовується, що колись вони билися один проти одного в Боснійській війні, і герой Траволти шукав американця, щоб помститися йому.

Сценарій до фільму написав Івен Доерті, який раніше працював над фільмом "Білосніжка і мисливець" (вийде в прокат у червні 2012 року). Початок зйомок "Сезону вбивств" запланований на 16 січня 2012 року, виробництвом займатимуться MIllenium Films і Сorsan Pictures.

Спочатку планувалося, що замість Де Ніро у фільмі зіграє Ніколас Кейдж, проте він відмовився від ролі влітку 2011 року. Також протягом підготовки до зйомок у фільму змінилася назва (раніше він був відомий під назвою "Шрапнель") і режисер - фільм мав знімати Джон Мактірнан, автор "Хижака" і "Міцного горішка".

Лента.ру