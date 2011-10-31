Квитки на "Солодку Дарусю" коштували дорожче, ніж на концерт Елтона Джона

Із двотижневих гастролей Сполученими Штатами Америки повернувся Івано-Франківський обласний академічний музично-драматичний театр імені Івана Франка.

Українські актори показали виставу "Солодка Даруся" за однойменним твором відомої української письменниці, лауреата Національної премії України імені Тараса Шевченка Марії Матіос.

Спектаклі відбулися у Філадельфії, Клівленді, Чикаго, Нью-Джерсі, Нью-Йорку.

Це вже третя велика поїздка акторів за межі України. Вистава викликала зацікавлення в американської громадськості, пише Gazeta.ua.

На думку глядачів, молодим акторам театру вдалося відтворити на сцені всю глибину й трагізм твору.

Разом з акторами в поїздці була і сама авторка. Серед численних глядачів було багато діаспорців, які колись самі пережили події, описані в "Солодкій Дарусі". В знак подяки актори отримали схвальні відгуки про виставу.

У США їх визнали європейським театром, який репрезентує сучасну Україну, такою яка вона є насправді.

"Найважливішим є те, що Івано-Франківський академічний український музично-драматичний театр ім. І. Франка вже здобув світову славу. Марія Матіос разом режисером-постановником Ростиславом Держипільським міцно тримають її у долонях. Їхні два серця б`ються в унісон. Від українців Америки щодня надходять чудові відгуки, і всі єдині у своїй думці: "Це треба побачити і пережити". Марія Матіос та режисер Ростислав Держипільський – два серця у одній виставі", - так написала україномовна газета Чикаго "Час і події".

Квитки на "Солодку Дарусю" коштували у США по 45 доларів: дорожче, ніж концерти Елтона Джона.

Марія Матіос пообіцяла українцям Америки, що незабаром привезе з прикарпатським театром ще одну свою виставу "Нація".