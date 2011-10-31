Головною темою V Суспільних днів буде гідність людини

В Україні з 1 листопада по 14 грудня проходитимуть V Суспільні дні УГКЦ

Київ. 31 жовтня. УНІАН. З 1 листопада по 14 грудня по різних містах України проходитимуть V Суспільні дні Української Греко-католицької церкви.

Як повідомили УНІАН в УГКЦ, Суспільні дні розпочнуться 1 листопада молитвою пам’яті за Митрополита Андрея Шептицького в усіх храмах УГКЦ.

Цього року в Суспільних Днях УГКЦ особливу увагу приділено гідності людини: людина є вартістю сама в собі і, виходячи з цього, має право на гідність та пошану. Зокрема, на цю тему 4-5 листопада 2011 року в приміщенні Культурно-мистецького центру Національного університету «Києво-Могилянська академія» відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «Гідність людини у вченні Івана Павла ІІ». У рамках конференції відбудеться відкриття фотовиставки «Гідність людини – як ми її бачимо» та представлення соціальних організацій.

На конференції обговорюватимуть такі питання як «Гідність і права людини у вченні Івана Павла ІІ», «Людина та її місце у соціальному вченні Івана Павла ІІ», «Кароль Войтила – людина діалогу» та «Сім`я як місце становлення людини у вченні Івана Павла ІІ».

У заході візьмуть участь Блаженніший Любомир ГУЗАР, богослови, науковці, духовенство та студенти.

Заходи V Суспільних днів пройдуть також у Житомирі (1 листопада), Луганську (8-9 листопада), Харкові (12-13 листопада), Одесі (22-23 листопада), Донецьку, (26-27 листопада), Кіровограді (2-3 грудня), Стрию (13-14 грудня).

У Житомирі учасники Суспільних днів матимуть змогу зустрітися з Блаженнішим Любомиром (ГУЗАРОМ).

Також під час місяця листопада відбуватимуться «Акції солідарності» у різних містах України. Представники різних конфесій, соціальних організацій та усі зацікавлені в соціальній роботі особи зможуть відвідати сиротинці, будинки літніх людей, в’язниці, людей з особливими потребами.

Суспільні дні УГКЦ покликані привернути увагу до соціальних проблем, до потреб неповносправних, ув`язнених та сиріт, підтримати тих, хто щодня розв`язує соціальні питання та навчитися на їхньому досвіді. Організаторами V Суспільних днів є Комісія «Справедливість і мир» УГКЦ та Комісія УГКЦ для сприяння єдності між християнами.