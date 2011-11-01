Кардинал Любомир Гузар 5 листопада зустрінеться з одеситами
11:26, 01 листопада 2011Культура
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В Українському театрі Одеси
5 листопада Блаженні ший кардинал Любомир ГУЗАР відвідає Одесу.
Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, в Українському театрі Одеси відбудеться зустріч Блаженнішого Любомира з одеситами.
Як зазначив настоятель Свято-Андріївського храму Одеси о. Руслан Остафій, ініціаторами приїзду Блаженнішого Любомира були світські люди – представники одеської інтелігенції, і це, за його словами, додає візиту особливого, неформального відтінку.
Це буде вже третій за рахунком візит Блаженнішого до Одеси. Попередні візити відбулися в 2005 і в 2010 роках.
Організатором зустрічі виступили Український клуб Одеси за підтримки Одесько-Кримського екзархату УГКЦ та Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ.
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