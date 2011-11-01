Кардинал Любомир Гузар 5 листопада зустрінеться з одеситами

5 листопада Блаженні ший кардинал Любомир ГУЗАР відвідає Одесу.

Як повідомляє офіційний сайт УГКЦ, в Українському театрі Одеси відбудеться зустріч Блаженнішого Любомира з одеситами.

Як зазначив настоятель Свято-Андріївського храму Одеси о. Руслан Остафій, ініціаторами приїзду Блаженнішого Любомира були світські люди – представники одеської інтелігенції, і це, за його словами, додає візиту особливого, неформального відтінку.

Це буде вже третій за рахунком візит Блаженнішого до Одеси. Попередні візити відбулися в 2005 і в 2010 роках.

Організатором зустрічі виступили Український клуб Одеси за підтримки Одесько-Кримського екзархату УГКЦ та Одесько-Сімферопольської єпархії РКЦ.