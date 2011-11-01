Сьогодні в УНІАН буде Тарас Прохасько

Сьогодні о 19.00 відомий український письменник Тарас ПРОХАСЬКО в інформагентстві УНІАН проведе творчий вечір, який буде присвячено Листопадовій революції 1918 року у Львові.

Захід матиме назву «Повертаючись до листопада». Під час вечора письменник читатиме фрагменти зі своїх творів.

Вхід вільний.

Адреса: Київ, вул. Хрещатик, 4, конференц-зала УНІАН.

Телефон для довідок: 050-312-89-15.

*** Тарас Богданович ПРОХАСЬКО - сучасний український письменник, журналіст, один із видатних діячів станіславського феномену.

Народився 16 травня 1968 року в Івано-Франківську. Навчався на біологічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка (тепер - Львівський національний університет імені Івана Франка) (1992). За фахом ботанік. Учасник студентського руху 1989-1991 років. Спочатку працював в Івано-Франківському інституті карпатського лісівництва, а згодом - у рідному місті учителював, був барменом, сторожем, ведучим на радіо FM «Вежа», працював у художній галереї, в газеті, на телестудії. Співпрацював також із львівськими газетами «Експрес» та «Поступ». У 1992-1994 рр. був мандрівним співредактором журналу «Четвер». Лауреат видавництва «Смолоскип» (1997). Член Асоціації українських письменників.

Від 1992 року постійно живе в Івано-Франківську.