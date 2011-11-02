Елтон Джон їде до Києва з концертом

8 листопада в Палаці спорту в Києві Елтон ДЖОН дасть концерт у рамках світового турне. Співак виступатиме з програмою «The Best».

Сер Елтон привезе до Києва 33 члени своєї команди, тринадцятеро з яких – музиканти.

Як передає ТСН, в цілому райдер зірки виявився цілком адекватним. Пересуватиметься по місту Елтон ДЖОН на двох машинах представницького класу. Також співак попросив для себе дві гримерки: одну – для відпочинку, іншу – для підготовки до виступу.

Світове турне Елтона ДЖОНА стартувало 28 вересня в Лас-Вегасі із шоу «The Million Dollar Piano», а східноєвропейська його частина стартує 3 листопада в Ризі. Як повідомляється, концерт у Вільнюсі, що відбудеться 4 листопада, вже задовго до приїзду зірки викликав неабиякий ажіотаж у регіоні: протягом перших 2-х годин продажу було розпродано 3,3 тис. квитків.

Елтон ДЖОН вже втретє виступатиме в Україні: у 2007 році він дав благодійний концерт на Майдані Незалежності, а роком пізніше році музикант виступив у Криму на дні народження екс-президента України Леоніда КУЧМИ.

Вартість найдорожчих квитків на цьогорічний концерт сягає майже 8 тис. грн.

Сер Елтон ДЖОН – британський рок-співак, композитор та піаніст. За свою майже 40-річну кар’єру він продав більше 250 млн. платівок. Музикант також є відомим громадським діячем: протягом останніх 3-х десятиліть він веде активну боротьбу проти СНІДу в різних країнах світу.