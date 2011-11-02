На Львівщині розпочинається акція «Подаруй дитині Миколая»

У Львівській області розпочинається акція до дня Святого Миколая із попередньою назвою «Подаруй дитині Миколая». Про 31 жовтня під час робочої наради із головами РДА повідомив голова Львівської ОДА Михайло Цимбалюк.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

Михайло Цимбалюк доручив головам райдержадміністрацій взяти під контроль належне проведення цієї акції, зокрема підготувати конкретний перелік потрібних дітям речей із багатодітних сімей, дітям, що виховуються у дитячих будинках сімейного типу та інтернатах.

«Кожна дитина повинна написати листа Святому Миколаю, а ми, як представники влади, усі ці речі узагальнимо й таким чином дітям будуть закуплені необхідні їм речі», - сказав голова Львівської облдержадміністрації.

Михайло Цимбалюк також розповів, що під час своєї роботи на посаді голови Тернопільської ОДА було започатковано благодійну акцію із збору коштів для закупівлі подарунків потребуючих дітям до Дня Святого Миколая. «Подібним чином можна працювати і на Львівщині», - сказав голова Львівської ОДА.