У Франції вручили Гонкурівську премію

Лауреатом Гонкурівської премії за 2011 рік став Алексіс Женні.

Найпрестижнішу літературну нагороду у Франції здобув його роман "Французьке мистецтво війни", пише Euronews.

Свій вердикт очільник журі за традицією оголосив у паризькому ресторані "Друан".

У дебютному романі історик Алексіс Женні зачепив болючу тему колоніальних конфліктів Франції.

Гонкурівську премію вручають понад 100 років. Її лауретами свого часу стали Марсель Пруст, Андре Мальро та Сімона де Бовуар.

Українська правда. Життя