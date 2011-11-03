У Києві презентували вірші Мілоша устами Прохаська і Жадана

У Києві презентували аудіокнигу з українськими перекладами віршів польського поета Чеслава Мілоша

У київській книгарні «Є» відбулася презентація аудіокниги з українськими перекладами віршів польського поета, лауреата Нобелівської премії Чеслава Мілоша.

Як передає кореспондент УНІАН, вірші переклали Сергій ЖАДАН і Тарас ПРОХАСЬКО, вони ж їх і прочитали, як на самому диску, так і під час презентації.

Аудіокнига вийшла в рамках проекту „I, Culture”, присвяченого головуванню Польщі в Раді Євросоюзу, за підтримки Інституту Адама Міцкевича та Польського інституту. В Україні диск Ч.Мілоша з’явився накладом у півтори тисячі примірників. Його можна буде придбати у комплекті з новим випуском журналу «Український тиждень».

У презентації взяв участь учасник ансамблю Nostri Temporis Богдан СЕГІН, який створив музику для диску. «Для нас це завдання було трохи несподіваним, але цікавим. Гадаю, музика вийшла принаймні неординарною. Вона є не другорядним супроводом читань, а зливається з ними у спільний простір», - сказав Б.СЕГІН.

С.ЖАДАН розповів про особливості роботи над перекладами віршів польського поета. «Було дві головні інтриги. По-перше, слід було якось дати раду з тим, що Андрій БОНДАР наперед за нас обрав тексти для перекладу. Тобто ми були трохи обмежені, зате це був виклик. По-друге, виявилося, що деякі з цих текстів уже були, іноді навіть кілька разів, перекладені українською. Отже, виникало питання, як не повторитися. Наприклад, перший вірш, за який я взявся, вже переклала Оксана ЗАБУЖКО. В якомусь сенсі мені пощастило, бо мова Оксани досить далека від стандартної української літературної, тобто було очевидно, що я перекладу все по-іншому. Звісно, в неї вийшло поетичніше, зате в мене ближче до оригіналу. І це не значить, що мені не подобається її переклад, якраз навпаки», - зазначив С.ЖАДАН.

За словами Т.ПРОХАСЬКА, його вразила тематика і настрій віршів, які він перекладав. «Я здивувався. Значна частина віршів була ніби присвячена ботаніці, біології, зоології, екології, так, наче мені спеціально їх зібрали. А потім я зрозумів, що таким є дух цілої поезії Мілоша. Я би сказав, що в нього були два головні «екологічні» принципи. Перший: Чеслав Мілош завжди пам’ятав, що він є тілом як перебуванням тут і зараз, у цьому часі на землі. Другий: тіл є багато і ні одне з них не є саме по собі», - сказав Т.ПРОХАСЬКО.

Заступник директора Польського інституту Анна ЛАЗАР також прорекламувала майбутню друковану антологію українських перекладів поезій Ч.МІЛОША і вже видану збірку його есе «Велике князівство літератури».

Наступні презентації аудіокниги відбудуться у Львові 3 листопада, в Івано-Франківську 4 листопада та в Харкові 5 листопада.

Довідка УНІАН. Ч.Мілош (30 червня 1911 р. - 14 серпня 2004 року) — польський поет, перекладач, есеїст. Лауреат Нобелівської премії з літератури 1980 року.