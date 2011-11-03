У столиці в Музеї Гончара 10 грудня відбудеться ”Бал принців”

У Києві в Музеї Івана Гончара 10 грудня відбудеться ”Бал принців”.

Як повідомили УНІАН організатори заходу, подія стане цікавою для всіх, кому близький дух культури епох ренесансу та бароко.

Гостей навчатимуть танцям європейської аристократії XVI-XVIII століття: паване, балло дель фіоре, свічному бранлю (танець зі свічками). Також присутні зможуть покататися на кареті, зіграти в живі шахи й навчитися приготуванню вишуканих десертів.

Організатори планують створити триметровий замок із льоду й провести презентацію картин художниці Діни ВАЛЬЧУК ”Маленькі принци”.

«Бал принців – унікальна подія. Подарунком для гостей стане візит баронеси Тетяни ШТЕЙНГЕЛЬ (правнучка знаменитого барона Федора Штейнгеля - українського мецената й дипломата). Вона поділиться секретами вишуканого світського спілкування. Також на заході оберуть королеву балу”, - зазначили організатори. За їхніми словами, свято буде цікаве і дорослим, і дітям.

”Я фізично відчуваю занедбаність сучасних дітей. У моєму дитинстві відчувалася турбота держави, було багато казок. ...Навіть якби вмирав, я б приповз і зіграв короля”, - сказав один із учасників проекту актор Олексій ВЕРТИНСЬКИЙ.

У свою чергу баронеса Т.ШТЕЙНГЕЛЬ зазначила, що ”жінка завжди повинна вірити в принца”.