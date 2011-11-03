У «Парку Київська Русь» святкуватимуть День слов`янської писемності

У Центрі культури та історії «Парк Київська Русь» (село Копачів Обухівського району Київської області) 5 і 6 листопада святкуватимуть День слов`янської писемності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Парку, напередодні Дня української писемності та мови - 9 листопада - у «Парку Київська Русь» вшанують Нестора Літописця, а також основоположників слов`янської писемності Кирила і Мефодія.

У вихідні у Парку пройде театралізована програма вихідного дня «Повість минулих літ» та «Слово о полку Ігоревім».

«На ці вихідні ми підготували спеціальну ігрову програму з читанням оригінальних літописів, майстер-класами зі слов`янської каліграфії та читання слов`янських текстів, а також старослов`янські ігри та забави», - повідомив режисер театру «Парк Київська Русь» Олександр АНДРІЄНКО.

За його словами, на ристалищі під охороною давньоруських богатирів буде виставлена «Книга слов`янської письмової мудрості», заснована «Парком Київська Русь» ще навесні, і кожен гість зможе залишити свій пам`ятний запис.

Парк відкривається для гостей з 10.00. Театралізована вистава театру ”Парку Київська Русь” розпочнеться у суботу та неділю о 12.00 і завершиться о 18.00. Парк працює до 18.00.

Майстер-класи працюють з 10.00 до 17.00 (субота, неділя).

Відправлення маршрутним автобусом від станції метро «Видубичі» (зупинка розташована біля супермаркету ”Фуршет”). Інтервал руху: 10.00, 12.00, 14.00, 16.00.

Офіційний партнер заходу – Всеукраїнський банк розвитку.