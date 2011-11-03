Комуністи підшукали Сталіну пару - обидва будуть склом

У Запоріжжі 7 листопада на території обласного комітету Комуністичної партії України відкриють відновлений пам`ятник Йосипу Сталіну.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну заяву поширила сьогодні прес-служба Запорізького обкому КПУ з посиланням на другого секретаря обкому Олександра ЗУБЧЕВСЬКОГО.

Згідно із заявою, поряд із пам`ятником Й.Сталіну запорізькі комуністи також мають намір відкрити пам`ятник партизанці Зої Космодем’янській.

«Після терористичного акту, здійсненого на території Запорізького обкому партії й руйнування пам`ятника Сталіну, ветерани оголосили про початок збору коштів на відновлення пам`ятника Йосипу Сталіну, а також герою війни - Зої Космодем’янській. Обласний комітет Компартії зайнявся виготовленням пам`ятників», - цитує прес-служба слова О.ЗУБЧЕВСЬКОГО.

За інформацією обкому КПУ, пам`ятники буде встановлено в скляному пантеоні (своєрідній вітрині) перед будівлею обкому партії й відкрито 7 листопада.

«Дату відкриття пам`ятника – 7 листопада - ми обрали не випадково. Саме 7 листопада 1941 року був проведений легендарний парад на Красній площі на честь 24-ї річниці Великої Жовтневої соціалістичної революції. Цього дня, рівно 70 років тому, солдати Червоної Армії з парадного маршу йшли в бій, оскільки ворог знаходився в передмістях Москви. Саме в цей день перед учасниками параду виступив Й.В.Сталін і надихнув радянських воїнів на боротьбу з німецько-фашистськими загарбниками», - пояснили в прес-службі.

У прес-службі також зазначили, що ідея встановити поряд із пам`ятником Й.Сталіну пам`ятник З.Космодем’янській належить ветеранам війни з Харківської області.

«У ході робіт із виготовлення пам`ятника від харківських ветеранів надійшла пропозиція відкрити біля пам`ятника Сталіну пам`ятник Зої Космодем’янській. Для них Сталін – це батько радянського народу, а Зоя Космодем’янська – дочка радянського народу. З урахуванням того, що цього року виконується 70 років подвигу Зої Космодем’янської, ми й ухвалили рішення відгукнутися на пропозицію ветеранів», - підкреслили в Запорізькому обкомі КПУ.

Як повідомляв УНІАН, пам`ятник Й.Сталіну було встановлено 5 травня 2010 року в центрі Запоріжжя - на території Запорізького обкому Компартії України. 28 грудня 2010 року невідомі пошкодили скульптуру, відрізавши їй голову. Згодом відповідальність за скоєння цього діяння взяло на себе ВО «Тризуб».

У ніч на 1 січня 2011 р. на території Запорізького обкому КПУ стався вибух, що повністю зруйнував пам`ятник Й.Сталіну й пошкодив саму будівлю обкому, в зв`язку з чим було порушено кримінальну справу за фактом здійснення терористичного акту, яка поки залишається не розкритою. За звинуваченням у спилюванні голови на пам`ятнику Й.Сталіну правоохоронці затримали 9 членів ВО «Тризуб», більшість із яких перебували під вартою з початку січня до 13 квітня 2011 р.

Жовтневий райсуд Запоріжжя досі розглядає справу про пошкодження пам`ятника Й.Сталіну.