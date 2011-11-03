У Києві презентують стереоживопис

У рамках форуму сучасного мистецтва Art-Kyiv contemporary, який проходить з 2 по 13 листопада в Мистецькому Арсеналі, відвідувачі зможуть побачити картини, виконані в техніці стереоживопис.

У проекті Тетяни Гершуні "Подвійний портрет художника", що складається з семи робіт, видатні майстри XX століття - від Пікассо до Фріди Кало - зображені з "секретом".

Так, полотно з увічненої Голлівудом Фрідою Кало поєднує автопортрет, який був написаний художницею в 18 років (через рік після страшної аварії, що залишила її інвалідом на все життя), і один з найпопулярніших образів в мексиканській культурі, образ смерті, так званої La Calavera Catrina, з якою Фріда відчайдушно боролася і яку неодноразово перемагала. Тобто, закриваючи ліве око, можна побачити прекрасну молоду дівчину, а закривши праве - оскалений скелет.

У роботі "Пікассо" з`єднані два зображення знаменитого художника: один з найбільш ранніх його графічних автопортретів і останній автопортрет, створений незадовго до смерті. А на роботі, присвяченій найвідомішим британським художникам -авангардистам свого покоління Гілберту і Джоржу, поєднані портрети цього нерозлучного тандему.

Нагадаємо, в рамках Art-Kyiv contemporary представлені близько 30 галерей сучасного мистецтва України, Росії, Німеччини та Франції.