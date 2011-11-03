У Карпатах знімають перший український фільм жахів у 3D

Карпатське озеро Синевир постане у 3-Де. У квітні на кіноекрани вийде перший український фільм жахів, знятий у форматі 3-Де. Вітчизняний трилер, який так і називається "Синевир", нічим не поступатиметься голлівудському кіно - запевняють його продюсери. Сьогодні журналістам показали його уривки.

Українські жахалки у 3-Де форматі. У центрі подій - озеро Синевир на Закарпатті. Мало б милувати око, а воно лякає.

Олександр Альошечкін, режисер фільму: "Фильм у нас основан на всех легендах западно украинских, на закарпатских. Только они более осовременены".

Якщо вірити легендам - мальовничу місцину облюбували всілякі монстри. Спочатку було дуже весело й прикольно. Московські туристи приїхали на Синевир.

Костянтин Войтенко, актор: "Кампания пять друзей приехали отдохнуть сюда".

А потім з`явиться він - монстр Песиголовець.

Філіп Козлов, актор: "Ну типа с этими рогами - бык, типа, человек с бычачьей головой. Так ходит, всех убивает, кушает кровь. Нас сьедают, все пипец".

Сюжет трилера режисери тримають у таємниці. Лише маленькі Філіп та Міла, яким теж доведеться зустрітися з синевирськими монстрами, нічого не приховують.

Міла Сивацька, акторка: "Я играю девочку, у которой есть маленький братик. Мы живем в Карпатах, в 70-ые года. Мы пошли на рыбалку, но как бы в лесу всегда происходили такие действия, что люди терялись и кричали ау. И мне на столько брат вытрепал нервы, что я психанула и ушла. И услышала это ау и пошла искать людей".

Більшість акторів - молоді українці. А от монстра привезли із Москви - наряди зліпили москвичі й самі ж ту нечисть зіграли. Глядачеві має бути дуже лячно - а самі актори до карпатських вовкулак ставляться скептично.

Філіп Козлов, актор: "Страшноватенькие, страшноватенькие такие, но я просто много ужастиков смотрел, так шо такие".

Костянтин Войтенко, актор: "Я не боялся, что он появится - это все воображение".

Містика у 3-Де- та ще й вітчизняного виробництва- просто приречена на успіх, переконані продюсери. Вони уже мітять із Синевиром на Оскара, збираються знімати продовження. І уже рахують прибутки від продажу квитків на майбутню прем`єру.

Володимир Хорунжий, продюсер фільму "Синевир": "Нічого дивного не буде, якщо це буде 3-4-5 мільйонів у.є.".

Бюджет усього українського "Синевира" - вісімсот тисяч доларів. Стільки ж коштував тільки один знімальний день американського "Аватара". Усе тому, що наше кіно зняте за ще новішими технологіями -пояснюють його творці.

Володмир Хорунжий, продюсер: "Аватар, коли планували, це була технологія позавчорашнього дня. А ми знімали цей фільм в технології завтрашнього дня".

Мурашки по шкірі бігатимуть уже в квітні. Тоді "Синевир" має вийти в широкий прокат. Знята перша українська З-Де страшилка російською мовою.

5 канал