У російських храмах припинять хрестити та вінчати на перше прохання

На початку листопада дорадчий орган Російської православної церкви опублікував документ, за яким передбачається запровадження більш суворих правил для тих, хто бажає пройти обряд хрещення.

Зокрема, скоро не можна буде прийти в храм і одразу хреститися: потрібна буде підготовка, яку інакше називають оглашенієм. Це щонайменше дві бесіди, які повинні проходити всі дорослі і діти старше 12 років, які вирішили хреститися.

Крім того, документ передбачає підготовчі бесіди і для тих, хто бажає вінчатися.

"Неприпустимо здійснення таїнства хрещення над людьми, які не хочуть готуватися", - йдеться в документі. Часто, як зазначають в церкві, якщо у людей, які прийшли хреститися, просять прочитати Євангеліє і вивчити "Отче наш", вони шукають інший храм або пропонують священику більше грошей, аби не витрачати часу і сил.

Під час підготовки священики або співробітники храму - катехізатори - розкажуть про основи християнської віри і моральності.

Одразу запитають про мотиви приходу до церкви, і якщо мама хоче хрестити немовля, "щоб краще спав і не хворів", їй пояснять, що вона обіцяє виховувати дитину по вірі.

Також новонавернені дізнаються, що біблійні заповіді відтепер мають стати для них "інструкцією до виконання".

Завдяки новим правилам в РПЦ з часом має стати менше "формальних" і більше свідомих членів, запевнили в церкві. Утім, там заспокоїли, що відмовити у хрещенні не можна нікому, однак багатьом запропонують відкласти таїнство і спочатку дізнатися про віру.

Передбачається, що після розгляду поправок (їх можуть вносити всі бажаючі через Інтернет) та обговорення на пленумі Міжсоборної присутності документ буде затверджений Архієрейським собором і стане обов`язковим для всіх храмів РПЦ.

ТСН