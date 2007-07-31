Бристольський театр працює з 1766 року до найближчої середи (фото)

Закриття бристольского театру "Олд Вік", одного з найстаріших і титулованих у Великобританії, яке має статися 1 серпня 2007 року, змусило найбільших акторів надіслати на адресу Комітету з питань мистецтва (Art Council) лист з проханням не дати розпастися трупі. Ремонт "Олд Віка" триватиме півтора роки, а в колективу театру немає ні художнього керівника, ні можливості виступати на інших майданчиках.

У відкритому листі, оприлюдненому в номері The Times у понеділок 30 липня 2007 року, наголошується, що трупі "Олд Віка" загрожує розпуск і забуття, а цього не можна допустити. Про закриття театру на ремонт було оголошено так раптово, що керівництву довелося відмінити кілька близьких до завершення прем`єр, зокрема чеховського "Іванова" в постановці Кеннета Брани. Для трупи театру не передбачені гастролі, їй ніде репетирувати, і в Art Council немає ніякої концепції, чим театр займатиметься після закінчення ремонту.

Відкритий лист підписали Джуді Денч, Джеремі Айронс, Ема Томпсон, Патрік Стюарт, Імельда Стонтон, Алан Рікман, Іен Маккеллен, Дерек Джекобі, Мегі Сміт і багато інших.

Бристольський "Олд Вік" працює без перерв з 1766 року. При ньому діє одна з кращих і відоміших театральних шкіл Великобританії, відкрита 1946 року Лоуренсом Олівьє.