Молдовська співачка стала переможцем ”Нової хвилі-2007” в Юрмалі

10:21, 31 липня 2007
Культура
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Дует з України Barcelona - друге

Молдовська співачка Наталія ГОРДІЄНКО стала переможцем 6-го Міжнародного конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля-2007", який завершився у понеділок увечері в Юрмалі.

Як повідомляє РІА Новости, Н.ГОРДІЄНКО здобула перший приз - 50 тисяч доларів.

Призи від Алли ПУГАЧОВОЇ - по 50 тисяч доларів - одержали казахстанська група RinGo і співачка з Польщі Марина. Приз у розмірі 30 тисяч доларів одержав співак з Латвії Ергліс, який посів третє місце. Такий самий приз одержав дует з України Barcelona.

Музичний конкурс "Нова хвиля" проходить у Юрмалі вже вшосте. Нічні концерти "Нової хвилі" цього року відвідала 21 тисяча людей. За підрахунками Юрмальської думи, нинішній конкурс приніс місту близько мільйона латів (1,8 млн. дол.) чистого доходу.

 

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