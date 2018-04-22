Гуцули перекрили рух, до них вийшов Президент
По вулицях Яремчі гуляли тверезі й не дуже люди у вишиванках та гуцульських кацавейках... На стадіоні глядачів було обмаль – переважно журі та закохані пари, котрим все одно де цілуватися.... Фото
28–29 липня в Яремчі відбувся черговий Гуцульський фестиваль, який має гучний титул “міжнародного”. У суботу й неділю рух через Яремче був перекритий, по вулиця гуляли тверезі й не дуже люди у вишиванках та гуцульських кацавейках. Як стверджують організатори дійства, на свято прибуло 17 делегацій з різних куточків Карпат, гості з усієї України, а також із Канади, Америки та близького зарубіжжя, насамперед Польщі.
|Убрані у вишиванки люди пройшлися по містечку колоною
У суботу барвиста процесія з піснями та музикою пройшлася по центру містечка до стадіону. Там народні гуляння продовжилися. На сцені співала й танцювала народна самодіяльність – як з’ясувалося, це був конкурс, – а глядачі поруч заливалися тим часом пивом. На самому стадіоні глядачів було обмаль – переважно журі та закохані пари, котрим все одно де цілуватися. Далі святкування набуло форм різноманітних змагань, як то – на кращий гуцульський транспорт, кращу гуцульську одяганку тощо. У неділю гуцули урочисто помолилися в церкві, а потім їх приїхав привітати Президент Ющенко.
|Грали хто на чому вмів
Ця жінка проревла в ріг, імітуючи мукання корови. За демонстрацію свого мистецтва затребувала в журналістів дві гривні
Фото й текстівки Оксани Охрімчук (за винятком останнього знімка)