Бандера програв голосування за ім'я Львівського аеропорту
16:35, 07 листопада 2011Культура
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Садовий подав до уряду пропозицію
Львівський міський голова Андрій Садовий подав до уряду пропозицію назвати місцевий аеропорт іменем засновника міста короля Данила.
Про це повідомляє прес-служба Львівської міської ради.
"За останні місяці я чув дуже багато пропозицій щодо назви нашого летовища – іменем Митрополита Андрея Шептицького, Степана Бандери, Івана Франка, Пінзеля. Я подивився на голосування, яке було на сайті visitlviv – з домінуючою перевагою перемагає пропозиція "імені короля Данила", - зазначив мер.
Садовий додав, що це компромісна пропозиція, яка має об`єднати усіх львів’ян.
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