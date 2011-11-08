Роботи Леонардо да Вінчі застрахували на 2,4 млрд. дол.

Виставку Леонардо да Вінчі, яка відкриється в лондонській Національній галереї 9 листопада, застрахували на рекордні 2,4 мільярди доларів.

Саме в таку суму оцінюються можливі пошкодження або крадіжка картин.

В музеї на час проведення виставки, яка триватиме до 5 лютого 2012 року, буде працювати посилена система безпеки. Всі картини будуть розміщені під спеціальним склом.

На експозиції "Леонардо да Вінчі: художник Міланського двору", що є одним з центральних виставкових проектів року у Великобританії, представлять дев`ять картин Леонардо. Виставка унікальна тим, що об`єднає полотна, які ніколи не експонувалися разом. Вісім з дев`яти картин на експозицію привезли з-за кордону, більшість з них британці побачать вперше.

Організатори виставки зосередилися на тому періоді творчості да Вінчі, коли він служив придворним художником міланських правителів - в 1480-1490-х роках. Серед виставлених шедеврів - дві "Мадонни в скелях", "Дама з горностаєм", "Прекрасна Ферроньера".

Інтерес до виставки, відкриття якої буде транслюватися в прямому ефірі, надзвичайно високий. За словами співробітників музею, Національна галерея вже продала на виставку рекордну кількість квитків. Очікується, що вона стане однією з найпопулярніших в історії музею, через що галерея планує працювати у вечірні години, а також у різдвяні свята.

Раніше було знайдено картину Леонардо да Вінчі "Рятівник світу", яка вважалася втраченою. Її оцінили в 200 млн доларів.

ТСН