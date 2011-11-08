У Судаку фанатки знесли хрест, на якому розіп'яли Безрукова

Хрест, що став декорацією до фільму "Майстер і Маргарита" Володимира Бортка і на якому розп’яли героя Сергія Безрукова, завалився.

На горі під фортецею в Судаку до цього моменту перебувало три хрести. Всі вони були встановлені ще восени 1991 року, коли режисер Юрій Кара знімав тут фільм "Майстер і Маргарита".

Фільм так і не вийшов на екрани, а через роки режисер Володимир Бортко зняв тут свій фільм "Майстер і Маргарита", використовуючи ті ж декорації, що й Кара.

Три хрести на горі за цей час стали ледь не екскурсійним об`єктом, хоча на вигляд вони звичайні - дерев`яні, досить великого розміру, вкопані в землю. І туристи, і місцеві жителі ходили сюди фотографуватися на пам`ять.

"Особливо загорялися бажанням зробити фото молоді дівчата, коли дізнавалися, що на одному з цих хрестів у фільмі був розп`ятий Сергій Безруков, виконуючий роль Ісуса Христа. Ось він і завалився. Тепер тут залишилося два хрести. Третій просто лежить поруч", - розповідають місцеві жителі.

Зараз у Судаку організовують ініціативну групу, члени якої збираються взяти розчин і щебінь і встановити хрест на місце.

ТСН