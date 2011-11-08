Картини Адольфа Гітлера пустять з молотка

Шведські судові пристави збираються за борги продати сім картин, імовірно намальованих Адольфом Гітлером.

Дохід від продажу цих картин мають використати для покриття боргів, однак ім`я самого боржника не розкривається.

"Якщо картини є оригіналами, ми плануємо продати їх за ціною 100 тисяч крон (15 тис. доларів) за штуку", - розповів представник Управління з виконання рішень суду Швеції Крістер Давідссон.

Те, що картини Гітлера виставляються на аукціон, вже викликало обурення єврейських організацій в Швеції.

"Недоречно, коли люди заробляють гроші на подібних предметах", - сказав представник Єврейської спільноти Стокгольма Давид Лазар.

У відповідь шведська влада заявила, що вони не можуть брати до уваги питання етики під час урегулювання спорів, пов`язаних з великими боргами.

Нагадаємо, Адольф Гітлер з дитинства захоплювався живописом. У 1907 році він безуспішно намагався вступити у віденську академію мистецтв, після чого був змушений заробляти на життя, малюючи рекламні оголошення та поштові листівки.

ТСН