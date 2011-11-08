Після пам'ятника Сталіну з'являться пам'ятники Гітлеру і Чикатилу?

Дніпропетровська обласна громадська організація «ГРАД» вимагає порушити кримінальну справу за фактом встановлення у Запоріжжі пам`ятника Йосипу Сталіну.

Як повідомили УНІАН у прес-службі організації, відповідну телеграму координатор «ГРАДу» Василь СУХОВ направив генеральному прокурору України Віктору ПШОНЦІ.

«Координатор «ГРАДу Василь СУХОВ направив телеграму генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ «за фактом незаконного встановлення пам`ятника Сталіну в Запоріжжі» 7 листопада. Василь СУХОВ бачить у діях посадовців з КПУ ознаки хуліганства, самоправства, перевищення службових повноважень і вимагає порушити кримінальну справу», - повідомили у прес-службі.

Також у прес-службі зазначили, що координатор «Граду» вимагає у генпрокурора звільнити прокурора Запорізької області В‘ячеслава ПАВЛОВА з посади «за бездіяльність».

«Вважаю неприпустимим ігнорувати рішення суду, яким Сталіна визнано винним в організації Голодомору, і оцінку Президента України ЯНУКОВИЧА В.Ф.: "Геноцид зробила влада на чолі зі Сталіним". В іншому разі відбудеться узаконення практики встановлення в Україні пам`ятників злочинцям і серійним убивцям Гітлеру, Чикатилу, Онопрієнку й іншим», - цитує прес-служба ГО текст звернення В.СУХОВА.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 листопаду, на території Запорізького обкому Комуністичної партії України було відкрито пам`ятник Й.Сталіну.