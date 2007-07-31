Дім Sotheby`s переманив до себе директора музею Гуггенхайма (фото)

Лайза Деннісон (Lisa Dennison), котра протягом двох останніх років очолювала нью-йоркський музей Соломона Гуггенхайма, залишила свій пост заради роботи в аукціонному домі Sotheby`s. Як зазначає The New York Times, Деннісон послідувала прикладу декількох інших провідних американських музейників, зокрема колишнього директора нью-йоркського Музею сучасного мистецтва (MOMA) Річарда Ольденбурга і директора зборів Філіпс у Вашингтоні Чарльза Моффетта. Обидва вони вже декілька років працюють на Sotheby`s.

54-річна Деннісон пропрацювала в музеї Гуггенхайма 29 років: вперше вона прийшла туди студенткою, згодом пройшла всі кар`єрні підйоми - від координатора виставок до головного куратора зборів, спеціалізуючись на сучасному мистецтві. Саме цей напрям в Sotheby`s поки недостатньо сильний, а саме він є зараз локомотивом продажів на міжнародному арт-ринку. Дім Sotheby`s вже декілька місяців реорганізує свій штат, набираючи експертів, щоб скоротити розрив зі своїм головним суперником – домом Christie`s, який вже два роки лідирує на ринку.

Лайзі Деннісон пропонували директорські пости ще два потужні американські музеї сучасного мистецтва - лос-анджелеський і клівлендський, але вона вважала за краще принципово змінити кар`єру.

Хто очолить нью-йорський музей Гуггенхайма, поки невідомо. Рішення буде ухвалено радою директорів фонду Гуггенхайма найближчим часом. Не виключено, що цей пост знову займе Томас Кренц, котрий очолював музей впродовж 17 років.

За матеріалами: Lenta.ru