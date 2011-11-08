Гарвардський університет підтримав видання книги з української семіотики

8 листопада, о 18:00 в книгарні "Є" (вул. Лисенка, 3) відбудеться презентація книги Марії Маєрчик “Ритуал і тіло. Структурно-семантичний аналіз українських обрядів родинного циклу”.

Ця монографія – перше потужне дослідження зі сфери української семіотики. Підмуровкою для виникнення таких інтелектуальних розвідок були праці доньки Михайла Грушевського Катерини Грушевської, яка ще в 20-х роках одною з перших звернулася до міфологічних основ фольклору, дійшла до осмислення глибин міфологічного мислення та працювала над цими темами в наукових установах Відня та Женеви.

У книзі М. Маєрчик показано, як через символічне обігрування у ритуалі тілесних тем, (здатності рухатися, чути, говорити бачити, але також нерухомості, глухоти, німоти, сліпоти, безстатевості, тощо) здійснювався перехід особи до іншого соціального статусу. Увагу авторки зосереджено навколо засадничих переходових сюжетів традиційної культури (пологів і народження, заручин і весілля, смерті й похорону) та головних персонажів – об`єктів таких ритуалів, як-от народженець і його батьки, наречена/наречений, покійниця/покійник, а окремий напрямок аналізу становить ґенеза анімістичних уявлень в археологічних культурах і віруваннях селян, зокрема її малодосліджені та несподівані ґендерні аспекти.

Книга видана за підтримки Гарвардського університету.

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