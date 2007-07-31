Голосування за сім чудес України намагалися сфальсифікувати

Голосування за сім чудес України на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua призупинено до 1 серпня.

Як повідомляє адміністрація сайту, 28-30 липня 2007 р. були зафіксовані спроби деяких недобросовісних відвідувачів сфальсифікувати результати голосування. З огляду на це Оргкомітет акції вирішив виключити результати голосування за три минулі дні.

На сьогодні 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядає так: заповідник „Кам’янець”, а далі - дендропарк „Софіївка”, заповідник „ Хортиця”, музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.

Саме цей Топ-10 лідерів є офіційним на даний момент, і оргкомітет просить ЗМІ не тиражувати рейтинг, який був нещодавно поширений в Інтернеті.

Технічні служби сайту 7chudes.in.ua готують нові системи захисту голосування. Оргкомітет повідомляє, що вже завтра, 1 серпня, голосування буде відновлено. У відповідності до умов конкурсу, остаточне рішення з визначення 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі інтернет-голосування та висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів в галузі туризму).