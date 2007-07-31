Голосування за сім чудес України намагалися сфальсифікувати
Як повідомляє адміністрація сайту були зафіксовані спроби деяких недобросовісних відвідувачів сфальсифікувати результати голосування... Технічні служби сайту готують нові системи захисту голосування...
Голосування за сім чудес України на офіційному сайті акції www.7chudes.in.ua призупинено до 1 серпня.
Як повідомляє адміністрація сайту, 28-30 липня 2007 р. були зафіксовані спроби деяких недобросовісних відвідувачів сфальсифікувати результати голосування. З огляду на це Оргкомітет акції вирішив виключити результати голосування за три минулі дні.
На сьогодні 10 найрейтинговіших українських пам’яток виглядає так: заповідник „Кам’янець”, а далі - дендропарк „Софіївка”, заповідник „ Хортиця”, музей „Писанка”, заповідник „Херсонес Таврійський”, Києво-Печерська Лавра, Хотинська фортеця, Лівадійський палац, Софія Київська, Одеський оперний театр.
Саме цей Топ-10 лідерів є офіційним на даний момент, і оргкомітет просить ЗМІ не тиражувати рейтинг, який був нещодавно поширений в Інтернеті.
Технічні служби сайту 7chudes.in.ua готують нові системи захисту голосування. Оргкомітет повідомляє, що вже завтра, 1 серпня, голосування буде відновлено. У відповідності до умов конкурсу, остаточне рішення з визначення 7 чудес України буде прийняте напередодні Дня Незалежності на підставі інтернет-голосування та висновків експертів (науковців, істориків, культурних діячів, експертів в галузі туризму).