Патріарх Кирил не відповідає Главі УГКЦ

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав (ШЕВЧУК) поки що не отримав позитивної відповіді щодо зустрічі з главою Російської православної церкви Патріархом Кирилом.

Про це глава УГКЦ повідомив сьогодні під час веб-конференції на tochka.net.

«Я неодноразово висловлював бажання зустрітися з Патріархом Кирилом, але позитивної відповіді з другого боку не надійшло. Я спілкуюся з представниками цієї церкви, але значно нижчого рівня», – сказав Блаженніший Святослав. Проте, за його словами, він сподівається, що його запрошення до зустрічі «знайде відповідь».

«Ми маємо багато питань до обговорення. Є псевдо-собор, який відбувся в Львові… Була ліквідована Греко-католицька церква. Якщо хтось заперечує легітимність нашої церкви, це є великою проблемою», – наголосив він.

Водночас Предстоятель УГКЦ зазначив, що Греко-католицька церква молиться за єдність усіх конфесій в Україні. «Кожного року ми проводимо тиждень молитви за єдність. Крім того, ми зав’язуємо контакти, намагаємося бути об’єднаними в дії, щоб захистити християнські цінності», – завершив глава УГКЦ.