В Італії помер Мікеланджело Антоніоні (фото)

Мікеланджело Антоніоні, один з найвизначніших післявоєнних режисерів, помер у своєму будинку в Італії у віці 94 років. Про його смерть повідомляє агентство France Presse з посиланням на сім`ю кінематографіста. Антоніоні зняв біля двох десятків фільмів, зокрема "Фотозбільшення", "Забріські Пойнт", "Пригода", "Ідентифікація жінки".

Антоніоні народився 1912 року у Феррары. У Болонськом університеті він одержав ступінь з економіки, але з 1935 року він працював як кінокритик у місцевій феррарськый газеті Il Corriere Padano. У 1940 році він переїхав до Риму, де лічені місяці писав для Cinema, кіножурналу, яким керував Вітторіо Муссоліні, син диктатора. Після звільнення з Cinema Антоніоні приступив до навчання в Експериментальному центрі кінематографії (Centro Sperimentale di Cinematografia), тоді ж він зняв свою першу короткометражку.

Між 1950 і 1960 роками Антоніоні зняв декілька повнометражних фільмів, зокрема "Пані без камелій", "Подруги" і "Крик". Міжнародний успіх йому принесли досить умовно об`єднані в трилогію картини "Пригода", "Ніч" і "Затьмарення" (1960-1962). "Ніч" була удостоєна "Золотого ведмедя" на Берлінському кінофестивалі. Вільна екранізація розповіді "Слина диявола" Хуліо Кортасара, яка одержала назву "Фотозбільшення", принесла режисерові в 1967 році "Золоту пальмову гілку" в Каннах.

У 1970-1980 роках Антоніоні знімав дуже рідко, але його картини цього періоду теж швидко стали кінокласикою: і "Забріські Пойнт", і "Професія - репортер", і "Ідентифікація жінки". У 1985 році режисер переніс інсульт, і після нього до повнометражного кіно повернувся лише одного разу: у картині "За хмарами", зробленій спільно з Вімом Вендерсом.

За матеріалами Lenta.ru