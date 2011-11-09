В Україні покажуть стрічку, про досі невідому історію Галичини

У п’яти містах України відбудеться показ стрічки "Три історії Галичини"

15 - 21 листопада у Києві, Харкові, Львові, Чернівцях та Одесі відбудуться покази документального фільму "Три історії Галичини", режиссерами якого є українка Ольги ОНИШКО і ліванка Сара ФАРГАТ.

Як повідомили УНІАН організатори, у рамках показів стрічки відбуватиметься обговорення актуальних тем фільму за участю представників студентської молоді, етнічних спільнот, громадських діячів, місцевої влади та інших членів громадськості.

Творці "Трьох історій Галичини" розповідають, що у стрічці йдеться про три людських долі під час Другої світової війни на Галичині: українську, єврейську та польську. Опинившись між Гітлером і Сталіним, кожен з героїв своєї історії, ризикуючи життям, діяв згідно особистої совісті.

Стрічка "Три історії Галичини" уже демонструвалася у кінотеатрах США, Канади, Німеччини, Велиокї Британії та Франції.

Покази та обговорення з відеозаписом відбуватимуться за наступним графіком:

15 листопада – Київ (кінотеатр «Кінопалац», вул. Інститутська 1, 19.00), модератор дискусій Юрій МАКАРОВ;

16 листопада – Харків (єврейський культурний центр «Бейт Дан», вул. Тобольська 46, 18.00), модератор дискусій Філіп ДИКАНЬ;

17 листопада – Львів, кінопалац «Коперник» (вул. Коперника 9, 18.00), модератор дискусій Василь РАСЕВИЧ;

18 листопада – Чернівці, кінотеатр «Чернівці» (вул. Університетська 10, 15.00), модератор дискусій Сергій ОСАДЧУК;

21 листопада – Одеса, Український клуб Одеси (вул. Катерининська 77, 14.00), модератор дискусій Діана КЛОЧКО.