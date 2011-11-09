Про Леонардо да Вінчі знімуть пригодницький бойовик

Кінокомпанія Universal заявила про намір зняти пригодницький бойовик про Леонардо да Вінчі за сценарієм Джонні Курцман. Робоча назва картини "Леонардо".

Деталі поки не розкриваються: відомо лише те, що продюсувати фільм будуть Ларрі і Чарльз Гордон, а в основі сюжету буде історія про те, як да Вінчі намагається перешкодити Європі, яка переживає розквіт Відродження, повернутися в "темне і неосвічене" Середньовіччя.

Раніше Курцман вже працював над пригодницьким серіалом "Секретні агенти" (MIHigh, 2007-2009), а продюсери мають великий досвід виробництва бойовиків і фільмів у жанрі "екшн": у них за плечима "Хітмен" (Hitman, 2007),"Водний світ" (Waterworld, 1995), дві частини "Міцного горішка" (Die Hard, 1988 і 1990) і "К-9: Собача робота" (K-9, 1989).

Цікаво, що в останні кілька років да Вінчі часто стає персонажем пригодницьких книг і фільмів. Найбільш відомі з них - "Код да Вінчі" Дена Брауна і її екранізація, яка зібрала в прокаті близько 700 мільйонів доларів.

ТСН