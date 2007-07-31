”Пісяючого хлопчика” одягнуть у вишиванку

24 серпня, на День Незалежності України, об 11.00 у Брюсселі скульптуру „Manneken Pis” (“Хлопчик, який пісяє”) одягнуть в українське національне вбрання.

Як повідомив голова Громадського комітету національної безпеки України Олексій ТОЛКАЧОВ на прес-конференції в УНІАН, акція відбудеться в рамках культурно-мистецької програми, присвяченої Дню Незалежності України.

“Ми хочемо, щоб „Manneken Pis” був одягнений відповідно до усіх канонів українського історичного вбрання, але щоб воно було виготовлене вручну за всіма правилами, які існували в Україні у XVII-XVIII ст. Костюм не матиме жодних географічних прив’язок”, - сказав О.ТОЛКАЧОВ.

За його словами, „Manneken Pis” буде одягнений лише одну годину, а потім національний костюм передадуть на зберігання у брюссельський музей – Королівський палац. Вартість вбрання - 1,5 тис. євро.

О.ТОЛКАЧОВ зазначив, що до цього часу громадяни з жодної країни СНД не одягали скульптуру у свій національний одяг. Ініціатором акції виступила Європейська асоціація українців, яка подала заявку на проведення акції до бургомістра Брюсселя.

За його словами, ця “подія має стати культурним і суспільним проривом України до ЄС”.

За його словами, в рамках культурно-мистецької програми в Брюсселі також відбудеться концерт українських виконавців та колективів, вуличні гуляння, розповсюдження інформаційних матеріалів про Україну, форум „Значення незалежної України для Європи”. Загальна вартість акції – близько 50 тисяч євро.

Крім цього, О.ТОЛКАЧОВ зазначив, що асоціація залучатиме до акції українців, які проживають в Брюсселі та найближчих передмістя, також групи української діаспори з Парижа, зі Страсбурга, з Мюнхена і Берліна.

Водночас Посольство України в Королівстві Бельгія повідомило УНІАН, що не давало згоди на свою участь у організаційному комітеті з підготовки цих заходів.

Також, за інформацією посольства, до червня ц.р. ні посольство, ні провідні організації української громади в Бельгії не мали будь-якої інформації про існування і діяльність Європейської асоціації українців, зареєстрованої в Бельгії восени 2006 року.

Крім того, у повідомленні посольства зазначається, що у відповідь на лист від 17 липня віце-президента ЄАУ О.ТОЛКАЧОВА, у якому йшлося про намір організувати широкі культурні акції з нагоди річниці Незалежності України, посольство, зокрема, висловило сумніви щодо можливості ефективної організації за такий короткий термін масштабного і вартісного культурно-мистецького проекту.

Коментуючи це повідомлення, О.ТОЛКАЧОВ висловив думку, посольство застерігає, аби фінансування цієї акції не було покладено саме нього, оскільки це не передбачено в бюджеті посольства. “Але я їх повністю запевнив, що вся акція проводитиметься за громадський кошт, спонсорський, і жодної іншої підтримки, окрім моральної ми від них не потребуємо”, - сказав О.ТОЛКАЧОВ.

*** Manneken-Pis – це фонтанчик у вигляді 60-сантиметрової фігурки хлопчика, який пісяє. Скульптура встановлена в кутовій ніші на перетині двох вузьких вулиць в історичному центрі Брюсселя. Скульптура була створена у 1619 році бельгійським скульптором Дюкенуа. Перше вбрання «хлопчику» подарував правитель Баварії Макисимлиан-Еммануїл у 1698 році. З тих пір у «хлопчика» накопичилося близько 800 різних вбрання - від одягу Санта-Клауса до національних костюмів різних країн і спортивною формою.