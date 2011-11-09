Ван Дамм поїв з Кадировим (фото)

У той час, як володарка "Оскару" Хіларі Свонк розбирається з купою проблем через візит на день народження Рамзана Кадирова, актор Жан-Клод Ван Дамм тішиться дружбою з чеченським президентом. Зірка бойовиків знову відвідав Грозний.

Про це пише "BBC" із посиланням на прес-службу президента Чечні Рамзана Кадирова.

Пройшло трохи більше місяця з моменту першого візиту Ван Дамма до Чечні. Втім, актор знову прилетів у гості до Кадирова.

"У мене залишилися сильні враження від першої поїздки в Грозний на День міста…", - поділився актор.

Цього разу друзі побували на виставі молодіжного театру, а ввечері чеченський лідер влаштував вечерю на честь свого зіркового гостя.

"…З`явилося бажання знову приїхати в Чеченську республіку, щоб ближче ознайомитися з традиціями, звичаями народу, а також повечеряти з моїм другом Рамзаном Кадировим", - сказав Ван Дамм.

Нагадаємо, Жан-Клод Ван Дамм разом з іншими світовими зірками - акторкою Хіларі Свонк та скрипалькою Ванессою Мей – 5-го жовтня взяв участь у святкуванні 35-річчя Рамзана Кадирова, яке співпало із Днем міста Грозного.

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