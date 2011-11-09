Продажі нової книги Андруховича стартують у п'ятницю об 11:11

11 листопада стартують продажі нової книги Юрія Андруховича «Лексикон інтимних міст», виданої «Meridian Czernowitz».

Ще задовго до появи на полицях книгарень «Лексикон інтимних міст» заволодів читацькою увагою. На більш ніж півсотні сторінок письменник створив автобіографічний атлас свого світу – враження про 111 відвіданих міст.

Сама собою визначилась і дата офіційної презентації книги – 11.11.11, а згодом виявилось, що числові збіги присутні чи не на кожному з етапів її створення. Так, останній текст «Лексикону…» Юрій Андрухович завершив 1.01.11, а верстку підписував 2 вересня – рівно за 11 тижнів до майбутньої презентації.

Запрошення на презентацію можна було отримати вступивши у своєрідну літературну гру з автором і текстом. Раз на тиждень на Facebook-сторінці книги з’являлася нова цитата, обрана самим Андруховичем. Читачі мали відгадати, про яке місто йдеться.

Як заявив Святослав Померанцев президент фестивалю «Meridian Czernowitz», книгу Андруховича презентують одночасно в двох форматах: в паперовій і в електронній версіях.

Паперова книга буде розповсюджуватися в книгарнях, електронна - стане ексклюзивно доступна на Obreey Store.

Розклад заходів у Києві:

11 листопада

11:11-12:12

Київський міжнародний книжковий ярмарок «МЕДВІН: Книжковий світ» – початок продажу книг та автографсесія в Арт-кафе (2 зала).

19:00 – 20:00

Освітній центр «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16, холл, 3 поверх) – автограф-сесія. Продаж книг. Вхід вільний.

20:30-21:30

Освітній центр «Майстер Клас» (вул. Лаврська, 16, конференц-зал) – презентація книги за участі автора Ю.Андруховича, редактора О.Бойченка. Вручення книг переможцям гри на Фейсбук. Продаж книг.

12 листопада

15:00-16:00

Букарня «Бабуїн» (вул. Симона Петлюри (колишня вул. Комінтерна), 10) – автограф- та фотосесія за участі автора Ю.Андруховича. Продаж книг. Вхід вільний.