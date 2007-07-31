Литвин: українське книговидання - питання національної безпеки

Віце-президент Національної академії наук, голова Народної партії Володимир ЛИТВИН вважає, що розвиток українського книговидання має стати питанням національної безпеки. Про це він заявив сьогодні під час відкриття книгарні Товариства книголюбів.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В. ЛИТВИНА, в Україні потрібно створити таку атмосферу й такі умови, “щоб всі зрозуміли, що книжкові магазини не менш необхідні, ніж магазини з написами «Хліб» чи «Мобільний зв’язок». “Коли ж ми ставимо питання про допомогу книжці, це свідчить про те, що в нас у державі щось неправильно відбувається. Головне, щоб не заважали», - сказав він.

В. ЛИТВИН наголосив, що те, що відбувається сьогодні, фактично є акцією зі знищення книгарень. Він переконаний, що сьогодні потрібні умови, за яких робити вітчизняну книгу було б вигідно. При цьому В. ЛИТВИН висловив занепокоєння стосовно «катастрофічного скорочення в країні книжкових магазинів».

За його словами, потрібно зробити все, щоб у нас з’явилися «олігархи книжкової справи – люди, які будуть багаті духовно». В. ЛИТВИН наголосив, що державі не достатньо просто підтримувати видавців, приймаючи ті чи інші закони, треба зробити так, щоб ці закони виконувалися, необхідно ведення системної політики, розробка основ державної політики в галузі книговидання. Це необхідно, переконаний він, у зв’язку з тим, що мова йде, «по суті, про безпеку держави, насамперед, розумову і духовну, не кажучи вже про національну безпеку інформаційного простору».

Крім того, В. ЛИТВИН наголосив, що захист і розвиток української книги – одне з основних завдань, які стоять сьогодні перед владою. За його словами, проблема розповсюдження книговидавцями готової продукції має вирішуватися і через систему державних закупівель.