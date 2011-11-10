Стівен Кінг написав роман про вбивство Кеннеді

Відомий американський письменник Стівен Кінг написав книгу про те, що сталося б зі світом, якби в 1963 році в Далласі не був убитий президент США Джон Кеннеді.

Сюжет нової книги розгортається навколо того, як 34-річний американський вчитель потрапляє в минуле і намагається запобігти вбивству Кеннеді. Книга обсягом в 849 сторінок називається "11/2/1963", а її обкладинка ілюстрована у вигляді газетної вирізки.

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Роман зустріли позитивні відгуки критиків. Крім захоплюючого сюжету, в книзі зустрічаються докладні описи найдрібніших деталей побуту тих часів - починаючи від вартості галона бензину і до результатів спортивних матчів, що транслювалися по телебаченню.

Роман став 49-м твором 64-річного письменника і режисера. Очікується, що "11/22/1963" ляже в основу сценарію фільму, який має намір зняти творець "Мовчання ягнят" Джонатан Деммі.

ТСН