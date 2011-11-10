Едді Мерфі відмовився вести церемонію Оскар

Комічний актор Едді Мерфі відмовився бути ведучим 84-й церемонії вручення Оскарів після того, як Бретт Ратнер, який запросив його, пішов з посади продюсера.

Про це повідомляє в середу ввечері Variety з посиланням на заяву президента Американської кіноакадемії Тома Шерака.

"Я розумію почуття Едді, що втратив творчого партнера, Бретта Ратнера, і бажаю йому всього найкращого", - стверджує Шерак.

Сам актор підкреслив, що "повністю підтримує рішення, прийняті кожною зі сторін щодо зміни продюсерів церемонії".

"Я сподівався внести свій внесок у шоу, яке наша виробнича команда тільки-тільки почала розробляти разом зі сценаристами, але я впевнений, що нова команда впорається нітрохи не гірше", - заявив Мерфі.

Бретт Ратнер склав з себе обов`язки продюсера оскарівської церемонії, так як його неполіткоректні зауваження, пов`язані з жінками і сексуальними меншинами, викликали бурю протесту в Голлівуді.

Про призначення Ратнера було оголошено в серпні: як пояснював Шерак, церемонії мала піти на користь комічна жилка цього режисера. Саме Ратнер умовив Мерфі стати ведучим церемонії, яка відбудеться 26 лютого в Лос-Анджелесі.



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