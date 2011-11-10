Попов обіцяє зберегти фундамент Десятинної церкви

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр ПОПОВ заявляє, що міська влада забезпечить збереження фундаменту Десятинної церкви у його первісному вигляді.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, про це О.ПОПОВ заявив під час виїзду на археологічні розкопки на горі Щекавиці.

"Для Києва та киян – це святе місце. Тому єдино допустиме, єдино правильне рішення – збереження фундаменту Десятинної церкви", – сказав О.ПОПОВ.

Голова КМДА підкреслив, що повністю поділяє думку директора Інституту археології АН України Петра ТОЛОЧКА щодо неприпустимості будь-якого будівництва на фундаменті Десятинної церкви.

"Київ – місто з надзвичайно багатою історією та традиціями. Наше спільне завдання, обов’язок перед нащадками – зберегти історичну, архітектурну унікальність столиці", – переконаний О.ПОПОВ.